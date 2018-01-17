Костюк: на юниорских турнирах я больше играть не буду

15-летняя украинка Марта Костюк прокомментировала свою победу над австралийкой Оливией Роговской во второй круге Australian Open со счётом 6:3, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Элиной Свитолиной.

«Это была первая победа, когда я чувствовала, что что-то происходит, что-то идёт по-другому. Если бы я сегодня проиграла, то это было бы моё четвёртое поражение во втором круге турнира «Большого шлема». На юниорском уровне я трижды уступала на данном этапе. Пожалуй, если бы я проиграла, то впервые не расстроилась бы. Так что ощущения не такие, как от других побед. На юниорских турнирах я больше играть не буду.

В начале матча мне было нелегко, но дело не в ударах, а в передвижении по корту. Также мне было непросто на подаче. Что касается большого числа зрителей, то всё нормально. Мне нравится играть, когда зрителей много.

Я постараюсь насладиться игрой с Элиной. Я опять проведу матч на большой арене и буду пытаться показать свой лучший теннис. Думаю, у соперницы могут возникнуть трудности, и я постараюсь это использовать. Я знаю, как в целом играет Элина, но пока всех деталей не разбирала», — цитирует Костюк официальный сайт турнира.