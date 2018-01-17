Маррей: думал сыграть на ТБШ, а сейчас решаю кроссворды с мамой

Британец Энди Маррей, перенёсший в начале января 2018 года операцию на бедре, рассказал о чувствах, которые испытывает, пропуская Australian Open.

«Мне сделали операцию в Мельбурне, но я не так представлял себе возвращение в Австралию… Думал сыграть на турнире серии „Большого шлема“, а сейчас решаю кроссворды с мамой», — написал Маррей на своей странице в сети «Твиттер».

Маррей перенёс операцию на бедре и предполагает возвращение к травяному сезону

Предполагается, что Маррей сможет вернуться к тренировкам в течение двух месяцев и успеет восстановиться к старту травяного сезона.