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Дзаламидзе и Павлюченкова проиграли на старте AO в парном разряде

Теннис

Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолль не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они проиграли венгерке Тиме Бабош и представительнице Франции Кристине Младенович (5) со счётом 5:7, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Елена Остапенко проиграли испанкам Ларе Арруабаррене и Аранче Парра-Сантонхе со счётом 0:6, 6:4, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Во втором круге Бабош и Младенович сыграют с Арруабарреной и Парра-Сантонхой.

Australian Open — парный разряд (ж) 2018. 1-й круг
18 января 2018 года, четверг. 06:05 МСК
Натела
Дзаламидзе
Ксения
Кнолль
Тимя
Бабош
Кристина
Младенович
5:7 3:6
Australian Open — парный разряд (ж) 2018. 1-й круг
18 января 2018 года, четверг. 07:20 МСК
Елена
Остапенко
Анастасия
Павлюченкова
Лара
Арруабаррена
Аранча
Парра-Сантонха
0:6 6:4 0:6
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