Дзаламидзе и Павлюченкова проиграли на старте AO в парном разряде

Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолль не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они проиграли венгерке Тиме Бабош и представительнице Франции Кристине Младенович (5) со счётом 5:7, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Елена Остапенко проиграли испанкам Ларе Арруабаррене и Аранче Парра-Сантонхе со счётом 0:6, 6:4, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Во втором круге Бабош и Младенович сыграют с Арруабарреной и Парра-Сантонхой.