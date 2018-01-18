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Джокович в четырёх сетах победил Монфиса во 2-м круге Australian Open

Теннис

Сербский теннисист Новак Джокович (14) пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 47 минут. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 7 и 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 12 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Джокович поспорит с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом (21).

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 07:10 МСК
Новак
Джокович
Гаэль
Монфис
4:6 6:3 6:1 6:3
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