Джокович в четырёх сетах победил Монфиса во 2-м круге Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович (14) пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 47 минут. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 7 и 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 12 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Джокович поспорит с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом (21).