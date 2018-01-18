Поражения Донского, Куэрри и другие матчи — в обзоре 2-го круга Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Италии Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

В другой встрече американец Сэм Куэрри уступил Мартону Фучовичу из Венгрии — 4:6, 6:7 (6:8), 6:4, 2:6.

Видеообзор этих и других встреч второго круга Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».



Стартовый турнир «Большого шлема» 2018 года завершится 28 января.