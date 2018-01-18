Шарапова — о словах Докич: уверена, что каждый имеет право на своё мнение

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала слова экс-четвёртой ракетки миры Елены Докич о том, что пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» всегда вела себя обособленно в WТА.

«Я полностью уверена, что в этом мире каждый имеет право на собственное мнение. Что бы вы ни делали, как бы ни играли в теннис, всегда будут люди, которым это не понравится. Я поняла это в детстве и очень уважаю право каждого на собственное мнение.

Что касается меня, то я бы попробовала себя в качестве обозревателя. Точно скажу, что писать мне нравится больше, чем комментировать. Мне нравится, что есть время всё обдумать и сформулировать свои мысли", — приводит слова Шараповой официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.