Кирьос: сильно занервничал, увидев среди болельщиков Уилла Смита

Австралиец Ник Кирьос, победивший француза Жо-Вильфрида Цонгу в третьем круге Australian Open 2018 со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), прокомментировал факт присутствия среди зрителей известного американского актёра Уилла Смита.



«Когда я увидел его, то очень сильно занервничал. Серьёзно, без шуток. Я подумал: „Боже, вот люди думают, что я крутой, а я хочу, чтобы он считал меня самым крутым парнем на свете“, — сказал Кирьос.

Фотографию Уилла Смита на корте Открытого чемпионата Австралии можно посмотреть в «Твиттере».