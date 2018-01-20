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Халеп отыграла тройной матчбол и одолела Дэвис на AO, выиграв третий сет — 15:13

Теннис

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) с огромным трудом пробилась в четвёртый круг Australian Open. В третьем раунде она добыла волевую победу над американкой Лорен Дэвис — 4:6, 6:4, 15:13.

В решающей партии Халеп три раза не смогла подать на матч (при счёте 5:4, 6:5 и 8:7). При счёте 11:10 Дэвис заработала тройной матчбол на подаче соперницы, но Симона сумела отыграться и взять гейм. При счёте 13:13 румынка сделал очередной брейк, а затем с четвёртой попытки подала на матч.

Поединок продолжался 3 часа 44 минуты. Халеп подала навылет 4 раза, заработала 27 виннеров, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 22 брейк-пойнтов. На счету Дэвис ни одного эйса, 7 двойных ошибок, 52 виннера и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

За выход в четвертьфинал турнира Халеп поспорит с победительницей пары Эшли Барти (Австралия, 18) — Наоми Осака (Япония).

Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
20 января 2018 года, суббота. 03:10 МСК
Симона
Халеп
Лорен
Дэвис
4:6 6:4 15:13
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