Дэвис: оставила на корте все силы

Американка Лорен Дэвис прокомментировала поражение от румынки Симоны Халеп (1) в третьем круге Australian Open — 2018. Поединок продолжался 3 часа 44 минуты и завершился со счётом 4:6, 6:4, 15:13 в пользу первой сеяной. В решающей партии Халеп отыграла тройной матчбол.

«Я очень устала. В этом матче для меня было много позитивного. Я играла действительно хорошо. Оставила на корте все силы, сделала всё, что могла. Из этого матча можно многое вынести, и есть, чему поучиться», — сказала Дэвис после матча.

Напомним, Халеп и Дэвис повторили рекорд Australian Open по количеству геймов в женских матчах.