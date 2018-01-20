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Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Россиянка Мария Шарапова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии уступила немке Анжелике Кербер (21) со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. 30-летняя уроженка Нягани, занимающая 61-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 1 брейк-пойнт из 4 и проиграла 5 геймов на своей подаче. Мария совершила 15 виннеров, а Анжелика — 12.

В четвёртом круге Кербер сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской (26), либо с Се Шувэй из Тайваня.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
20 января 2018 года, суббота. 11:40 МСК
Анжелика
Кербер
Мария
Шарапова
6:1 6:3
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