Янчук: Шарапову можно рассматривать как претендентку на победу на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой от немки Анжелики Кербер со счётом 1:6, 3:6 в третьем круге Australian Open.

«Изначально шансы выше были у Кербер. Потому что она в струе, в форме. Она играет на очень высоком уровне, была теннисисткой номер один. Поэтому к ней нельзя относиться, как к лёгкому сопернику.

Маша молодец, прошла два круга. Хорошо сыграла против Севастовой. Это ей поможет вернуться. Но она пока не дошла до той формы, которую имела когда-то. Желаю ей всего наилучшего. Ей просто нужно время и спокойно относиться к её играм. К «Ролан Гаррос» она подойдёт с амбициями, там её можно будет рассматривать как претендента на победу. А ещё лучше Уимблдон. Трава ей хорошо подходит. Маше надо работать над подачей и над передвижениями. На мой взгляд, она немного утратила прыть», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.