Кербер: старалась не думать о статусе матча с Шараповой и о том, с кем играю

Немка Анжелика Кербер, переигравшая в третьем круге Australian Open россиянку Марию Шарапову со счётом 6:1, 6:3, поделилась впечатлениями от победы.

«Я знала, что это будет непростой матч. Я старалась с первого гейма играть агрессивно, но в то же время следить за своей игрой. Понимала, что Мария всегда борется до конца, поэтому после первого сета старалась не думать о счёте. Я довольна тем, как сыграла сегодня вечером.

Мария — настоящая чемпионка, она всегда опасна, особенно на турнирах «Большого шлема». Это был только третий круг, но всё равно было ощущение большого матча. Мы много раз играли с ней на разных стадиях. Я старалась не думать о статусе поединка и о том, с кем я играю. Я просто вышла на особенный для меня корт и старалась показывать свой лучший теннис", — приводит слова Кербер официальный сайт турнира.