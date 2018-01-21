Чилич одержал 100-ю победу в карьере на турнирах «Большого шлема»

Хорват Марин Чилич в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:0), 7:6 (7:3). Для 29-летнего уроженца Боснии и Герцеговины, занимающего шестое место в рейтинге АТР, эта победа стала 100-й в карьере в матчах одиночного разряда соревнований серии «Большого шлема».

Кроме того, Чилич в 11-й раз пробился в четвертьфинал Grandd Slam. Столько же раз доходил до этой стадии Горан Иванишевич, выступая за Хорватию. При этом в общей сложности Горан играл в четвертьфиналах турниров «Большого шлема» 14 раз.