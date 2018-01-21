Текстовая онлайн-трансляция матча Димитров — Кирьос в 4-м круге Australian Open

Болгарин Григор Димитров (3) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с местным теннисистом Ником Кирьосом (17). Поединок начнётся в 11:30 по московскому времени. В очном противостоянии впереди Григор — 2-1.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Димитров бросит вызов хозяину корта Кирьосу. Анонс 7-го дня Australian Open В воскресенье в Мельбурне сыграют Надаль, Димитров, Чилич, а также Возняцки и Свитолина, которые борются за первую строчку рейтинга WTA.

В четвертьфинале победитель этой встречи сыграет либо с итальянцем Андреасом Сеппи, либо с британцем Кайлом Эдмундом. На данный момент Димитров занимает третье место в рейтинге АТР, а Кирьос располагается на 17-й позиции.