Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Барселона». LIVE
все матчи

Мертенс одолела Мартич и впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ

Теннис

Бельгийка Элисе Мертенс в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграла хорватку Петру Мартич со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. 22-летняя уроженка Лёвена, занимающая 37-е место в рейтинге WТА, исполнила 9 эйсов, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, проиграв 4 гейма на своей подаче.

В первом в карьере четвертьфинале турнира «Большого шлема» Мертенс сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной (4), либо с чешкой Денисой Аллертовой (Q).

Australian Open (ж) 2018. 4-й круг
21 января 2018 года, воскресенье. 08:30 МСК
Петра
Мартич
Элисе
Мертенс
6:7 5:7
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент