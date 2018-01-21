Мертенс одолела Мартич и впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ

Бельгийка Элисе Мертенс в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграла хорватку Петру Мартич со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. 22-летняя уроженка Лёвена, занимающая 37-е место в рейтинге WТА, исполнила 9 эйсов, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12, проиграв 4 гейма на своей подаче.

В первом в карьере четвертьфинале турнира «Большого шлема» Мертенс сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной (4), либо с чешкой Денисой Аллертовой (Q).