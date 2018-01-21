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Надаль почти за 4 часа одолел Шварцмана в 4-м круге Australian Open

Теннис

Испанец Рафаэль Надаль (1) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграл аргентинца Диего-Себастьяна Шварцмана (24) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. 31-летний уроженец Мальорки, возглавляющий рейтинг АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 18, проиграл 3 гейма на своей подаче и совершил 46 виннеров. Его оппонент 12 раз подал навылет при 3 двойных и активно выиграл 58 розыгрышей.

В четвертьфинале Надаль сыграет с хорватом Марином Чиличем (6).

Australian Open (м) 2018. 4-й круг
21 января 2018 года, воскресенье. 07:25 МСК
Рафаэль
Надаль
Диего
Шварцман
6:3 6:7 6:3 6:3
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