Надаль почти за 4 часа одолел Шварцмана в 4-м круге Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль (1) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграл аргентинца Диего-Себастьяна Шварцмана (24) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. 31-летний уроженец Мальорки, возглавляющий рейтинг АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 18, проиграл 3 гейма на своей подаче и совершил 46 виннеров. Его оппонент 12 раз подал навылет при 3 двойных и активно выиграл 58 розыгрышей.

В четвертьфинале Надаль сыграет с хорватом Марином Чиличем (6).