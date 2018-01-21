Надаль обеспечил себе первую строчку после завершения Australian Open 2018

Испанец Рафаэль Надаль, обыграв аргентинца Диего Шварцмана в четвёртом раунде Australian Open 2018 со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, обеспечил себе первую строчку и после завершения этого турнира. В случае поражения Надаля до четвертьфинальной стадии и защиты титула Роджером Федерером швейцарец, завоевав здесь 20-й трофей на турнирах «Большого шлема», одновременно с этим вернулся бы на вершину рейтинг-листа.



В лайв-рейтинге на счету Надаля теперь 9760 очков. Если Федерер защитит титул, он наберёт 9605 баллов. Напомним, что в марте Роджеру нужно защитить ещё по 1000 очков за победы на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, однако дальше у него нет ни одного очка за весь грунтовый сезон.