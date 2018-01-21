Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Аллертова в Мельбурне

Украинка Элина Свитолина (4) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с чешкой Денисой Аллертовой (Q). Поединок начнётся ориентировочно в 14:30 по московскому времени. Единственный очный матч между этими соперницами в WТА-туре завершился в пользу Денисы.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В четвертьфинале победительница этой встречи сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс. На данный момент Свитолина занимает четвёртое место в рейтинге WТА, а Аллертова является 131-й ракеткой мира.