Возняцки: я выиграла четыре матча, осталось ещё три

Датчанка Каролина Возняцки после уверенной победы над словачкой Магдаленой Рыбариковой со счётом 6:3, 6:0 в четвёртом круге Australian Open поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Думаю, я сыграла хорошо. Сложное начало не удивило меня, потому что все выходят на корт, чтобы бороться. Я просто была сосредоточена на своей игре и старалась сражаться за каждое очко. Я играла агрессивно, хорошо принимала. Думаю, соперница чувствовала себя неуверенно на подаче, потому что я возвращала почти все мячи. Кроме того, мне удалось хорошо подавать. Я ждала своих шансов и была готова атаковать.

У нас с Суарес-Наварро было много изнурительных матчей на разных покрытиях. Я жду трудного поединка. В прошлом сезоне она имела дело с травмами, но сейчас вновь играет в хороший теннис, и я очень рада за неё. Я не визуализирую и не представляю, как выиграю титул. Я выиграла четыре матча, осталось ещё три. Это долгий и трудный путь», — приводит слова Возняцки официальный сайт турнира.