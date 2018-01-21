Победы Чилича, Надаля, Эдмунда и Димитрова — в обзоре 4-го круга Australian Open

Хорват Марин Чилич (6) вышел в четвертьфинал Australian Open — 2018, нанеся поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте (10) в четырёх партиях — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:0), 7:6 (7:3).

За выход в полуфинал Чилич сразится с первой ракеткой мира — испанцем Рафаэлем Надалем. Надаль обеспечил себе сохранение первой строчки после завершения этого турнира, нанеся поражение аргентинцу Диего Шварцману (24) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Пробился в четвертьфинал и британец Кайл Эдмунд, который впервые сыграет на этой стадии турнира «Большого шлема». Эдмунд начал турнир с пятисетовой победы над финалистом предыдущего «Шлема», южноафриканцем Кевином Андерсоном, а в четвёртом раунде обыграл итальянца Андреаса Сеппи — 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3.

Следующим соперником Эдмунда будет болгаринГригор Димитров (3). Он победил австралийца Ника Кирьоса (17), выиграв три тай-брейка — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).

Видеообзоры этих матчей четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии доступны на «Чемпионате».