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Джокович в трёх сетах проиграл 21-летнему Чхун Хёну в 4-м круге Australian Open

Теннис

Сербский теннисист Новак Джокович (14) не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах проиграв представителю Южной Кореи Чхун Хёну со счётом 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). Продолжительность поединка составила 3 часа 24 минуты. Новак дважды подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету его 21-летнего соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Чхун Хён на Australian Open.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Чхун Хён поспорит с представителем США Теннисом Сандгреном.

Australian Open (м) 2018. 4-й круг
22 января 2018 года, понедельник. 11:10 МСК
Новак
Джокович
Чхун
Хён
6:7 5:7 6:7
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