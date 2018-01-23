Скатов и Захаров вышли в третий круг юниорского Australian Open

Лидер посева юниорского Australian Open россиянин Тимофей Скатов вышел в третий круг, обыграв австралийца Стефана Сторха со счётом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 58 минут. Тимофей 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Скатов поспорит с турком Янки Эрелем.

Россиянин Алексей Захаров (12) во втором круге победил представителя Доминиканской Республики Ника Хардта со счётом 6:3, 6:4 и сыграет с французом Юго Гастоном (5).