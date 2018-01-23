М. Зверев оштрафован на $ 45 тыс. за отказ по ходу матча с Чхун Хёном на АО

Немецкий теннисист Миша Зверев оштрафован на $ 45 тыс. за своё решение сняться по ходу матча с представителем Южной Кореи Чхун Хёном в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Это самый крупный штраф за поведение на корте в истории турниров «Большого шлема», сообщает AP.

Миша был наказан по новому правилу за то, что вышел на матч первого круга с травмой и снялся по ходу встречи. По правилу игроки могут быть лишены призовых, если в игре «не демонстрируют профессиональный стандарт». Если же травмированные игроки снимаются до начала турнира, то могут рассчитывать на половину призовых за матч первого круга.