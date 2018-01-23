Сандгрен удалил твит, в котором назвал Серену Уильямс отвратительной

Американец Теннис Сандгрен, обыгравший австрийца Доминика Тима в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3, удалил все свои сообщения в «Твиттере». Однако его коллега Дарко Грнчаров успел сделать скриншот сообщения от 2015 года, в котором Теннис назвал «отвратительной» свою соотечественницу Серену Уильямс.

«Он называет Серену отвратительной. Да Сандгрен за 10 млн перерождений не сможет достичь и 10% того, что удалось Серене. Ты не слышал фразы: «Не надо ненавидеть, просто поздравь?» Ты гомофоб и расистский идиот. Тебе стоит просто играть в теннис и заткнуться», — написал Грнчаров в своём «твиттере».