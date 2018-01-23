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Возняцки вышла в полуфинал Australian Open, одолев Суарес-Наварро

Теннис

Датчанка Каролина Возняцки (2) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии переиграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:0, 6:7 (3:7), 6:2. Поединок продолжался 2 часа 12 минут. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая второе место в рейтинге WТА, сделала 10 эйсов, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, проиграла 1 гейм на своей подаче и активно выиграла 34 розыгрыша.

За выход в финал Возняцки поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Australian Open (ж) 2018. 1/4 финала
23 января 2018 года, вторник. 15:25 МСК
Карла
Суарес-Наварро
Каролина
Возняцки
0:6 7:6 2:6
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