Возняцки вышла в полуфинал Australian Open, одолев Суарес-Наварро

Датчанка Каролина Возняцки (2) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии переиграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:0, 6:7 (3:7), 6:2. Поединок продолжался 2 часа 12 минут. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая второе место в рейтинге WТА, сделала 10 эйсов, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, проиграла 1 гейм на своей подаче и активно выиграла 34 розыгрыша.

За выход в финал Возняцки поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.