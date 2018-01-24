Макарова и Веснина стали финалистками Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) вышли в финал Открытого чечпионата Австралии в парном разряде. В полуфинале они в двух сетах обыграли румынок Ирину Бегу и Монику Никулеску (10) — 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 25 минут. Россиянки подали 1 эйс, заработали 21 виннер, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бегу и Никулеску 1 эйс, 12 виннеров, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В финале Макарова и Веснина сыграют с венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович (5).