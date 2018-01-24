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Хьюитт и Грот проиграли в 1/4 финала AO в паре, Самуэль завершил карьеру

Теннис

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт, возобновивший карьеру, чтобы сыграть в паре с Самуэлем Гротом на Открытом чемпионате Австралии 2018 года, не сумел пробиться в полуфинал. В четвертьфинале соревнований они проиграли представителям Колумбии Хуан-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре (11) со счётом 4:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут.

За выход в финал Australian Open Кабаль и Фара поспорят с американцами Бобом и Майком Брайанами (6).

Для Грота этот турнир стал последним в карьере.

Australian Open — парный разряд (м) 2018. 1/4 финала
24 января 2018 года, среда. 09:05 МСК
Хуан-Себастьян
Кабаль
Роберт
Фара
Самуэль
Грот
Ллейтон
Хьюитт
6:4 7:5
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