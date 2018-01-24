Бердых: если бы я взял первый сет, это была бы совершенно другая история

Чех Томаш Бердых прокомментировал своё поражение от швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 4:6.

«Я хорошо начал матч, у меня были хорошие шансы, пара сетболов. После того как Роджер спас первую партию, он заиграл увереннее. Мне вновь было нелегко в матче с ним. После того как он почти весь сет уступал, но сумел отыграться, Роджер получил заряд уверенности. Это стало решающим. Конечно, есть много «если». Но если бы я взял первый сет, это была бы совершенно другая история.

В целом я провёл прекрасный турнир, дошёл до четвертьфинала. Но, как я уже говорил, моя цель — играть в хороший теннис. Сегодня я играл отлично, но мне достался лучший соперник, который только может быть. Когда смотришь на турнирную сетку, то становится немного грустно. Но, кажется, со мной всегда так происходит. Всё нормально, я доволен игрой. С учётом нынешней сетки у Роджера прекрасный шанс взять ещё один титул», — цитирует Бердыха официальный сайт турнира.