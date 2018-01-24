Федерер: я нервничал перед матчем, поэтому в начале возникли трудности

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над чехом Томашем Бердыхом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с представителем Южной Кореи Чхун Хёном.

«В спорном моменте в первом сете я просто хотел спросить у судьи его видение ситуации. Он мог сказать мне, что мяч попал в корт, как, вероятно и было. Но после того, как он лишил меня челленджа, я хотел получить объяснения. Вот и всё.

Я старался бороться и играть агрессивнее, пытался найти свой ритм, так как Томаш уже нашёл свой. Именно поэтому я был под давлением. Это был решающий момент. Я здорово провёл тай-брейк, но то, что мне удалось отыграться с 2:5, — это было большим успехом.

Я знал, что повторения финала с Рафой не будет, но и сам ещё до финала не добрался. Не хочется заглядывать вперёд, потому что именно в таких моментах ты спотыкаешься. Я нервничал перед этим матчем, поэтому в начале возникли трудности. Я понимал, насколько Бердых опасен, и видел, что уже случилось здесь со многими сеяными.

Я очень рад, что сыграю с Чхун Хёном. Думаю, в матче с Новаком он играл невероятно. Обыграть Джоковича здесь — это одна из сложнейших задач. Может быть, Новак не был готов на 100%, но в целом он был в порядке. Он боролся до конца. То, как Чхун Хён завершил матч, впечатляет.

Я не знаю, кого ещё он побеждал здесь, но тот факт, что он так быстро восстановился после победы над Новаком и вновь выиграл, говорит о многом. У него отличный настрой на матчи и выдержка. Также он смог полностью восстановиться физически.

Это будет интересный матч для меня. Мне нужно будет понять, как следует действовать. У него отличные игровые характеристики, особенно игра в защите, как у Новака», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.