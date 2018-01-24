Победы Федерера и Хёна — в видеообзоре четвертьфиналов Australian Open

Теннисист из Южной Кореи Чхун Хён вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он уверенно обыграл американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Поединок продолжался 2 часа 28 минут.

Чхун Хён стал первым представителем Южной Кореи, пробившимся в полуфинал турнира «Большого шлема». За место в финале он поспорит со второй ракеткой мира, швейцарцем Роджером Федерером, который в своём четвертьфинале в трёх сетах обыграл чеха Томаша Бердыха (19) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 18 минут.

Видеообзор четвертьфинальных матчей Чхун Хён — Теннис Сандгрен и Роджер Федерер — Томаш Бердых можно посмотреть на «Чемпионате».