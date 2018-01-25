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Возняцки обыграла Мертенс в двух сетах и вышла в финал Australian Open

Теннис

Теннисистка из Дании Каролина Возняцки стала первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии по итогам встречи с соперницей из Бельгии Элисе Мертенс на арене «Мельбурн Парк». Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Возняцки 7 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. В активе Мертенс 3 эйса, 1 реализованный брек-пойнт из 4 при 2 двойных ошибках.

Имя второй участницы финального матча турнира станет известно по итогам встречи румынки Симоны Халеп и экс первой ракеткой мира немки Анжелики Кербер. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этой полуфинальной игры.

Australian Open (ж) 2018. 1/2 финала
25 января 2018 года, четверг. 06:15 МСК
Элисе
Мертенс
Каролина
Возняцки
3:6 6:7
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