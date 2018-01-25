Французская теннисистка Ализе Корне признана виновной в нарушении антидопинговых правил, трижды за 12 месяцев пропустив допинг-тесты.

По словам теннисистки, она сообщала о причинах пропуска тестов, но Международная теннисная федерация не приняла её объяснений. Дело Ализе будет рассмотрено в марте 2018 года. До этого времени Корне продолжит участвовать в турнирах, но будет вынуждена пропустить матч Кубка Федерации. Об этом Ализе написала в своём «твиттере».

В рейтинге WTA 28-летняя уроженка Ниццы располагается на 42-й позиции.