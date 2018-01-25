Соболенко рассталась с тренером Ибрагимовым

66-я ракетка мира белоруска Арина Соболенко объявила о расставании с тренером Халилом Ибрагимовым.

«Хочу сообщить, что мы закончили сотрудничество с Халилом Ибрагимовым. Большое спасибо ему за всё, что он сделал для меня за эти два года. Он был рядом 24 часа, 7 дней в неделю. Помогал мне с любым вопросом, который у меня возникал. Всегда был на моей стороне. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — написала Соболенко на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно также на странице Соболенко в сети «Инстаграм».