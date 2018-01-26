Видеообзор матча Бабош/Младенович — Веснина/Макарова на Australian Open

Вторые сеяные, россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, в финале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде в двух сетах проиграли венгерке Тиме Бабош и представительнице Франции Кристине Младенович (5) со счётом 4:6, 3:6. За 1 час 22 минуты россиянки дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов.

Для Бабош это первый в карьере титул на турнире «Большого шлема», для Младенович — второй. Для олимпийских чемпионок Australian Open по-прежнему остаётся единственным непокорённым турниром «Большого шлема».

Видеообзор матча Бабош/Младенович — Веснина/Макарова можно посмотреть на «Чемпионате».