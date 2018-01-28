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Павич стал двукратным чемпионом AO-2018, выиграв в миксте с Дабровски

Теннис

Канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич (8) в финале смешанного парного разряда Открытого чемпионата Австралии переиграли венгерку Тимю Бабош и индийца Рохана Бопанну (5) со счётом 2:6, 6:4, [11:9]. Решающая встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Для 25-летней Дабровски этот титул стал вторым в карьере на турнирах «Большого шлема». В 2017 году она в месте с Бопанной стала сильнейшей на «Ролан Гаррос». 24-летний Павич стал двукратным чемпионом нынешнего розыгрыша после успеха в мужском парном разряде вместе с австрийцем Оливером Марахом.

Australian Open — микст 2018. Финал
28 января 2018 года, воскресенье. 08:00 МСК
Тимя
Бабош
Рохан
Бопанна
Габриэла
Дабровски
Мате
Павич
6:2 4:6 9:11
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