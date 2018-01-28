Халеп попала в больницу из-за обезвоживания после финала Australian Open

Румынка Симона Халеп после поражения от датчанки Каролины Возняцки со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6 в финале Открытого чемпионата Австралии провела четыре часа в больнице, чтобы восстановиться после обезвоживания, сообщает ESPN. Сегодня, 28 января, теннисистка покинула клинику.

Отметим, что матч Халеп — Возняцки проходил на открытой арене, а во время финала мужского турнира Федерер — Чилич организаторы решили закрыть крышу на кортом Рода Лэйвера.

Напомним, что Халеп была заявлена для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, но отказалась выступать из-за повреждения лодыжки.