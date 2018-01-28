Лапко: Саснович и Соболенко вдвоём могут обеспечить победу сборной

Белорусская теннисистка Вера Лапко проанализировала игру национальной команды на Кубке Федерации.



«У нашей сборной сейчас очень сильные лидеры — Александра Саснович и Арина Соболенко, которые показывали неплохие результаты на протяжении последних трёх-четырёх месяцев. Они очень хорошо играют — а я вижу их практически каждый раз, когда приезжаю домой — и много тренируются. Даже двух человек такого уровня в команде достаточно для того, чтобы побеждать. К тому же в Кубке Федерации мы почти каждый матч играли дома. Зрители приходили нас поддерживать и помогали нам хорошо себя чувствовать», — цитирует спортсменку пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.