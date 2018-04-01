Тарпищев: причиной ухода Мыскиной, скорее всего, стали семейные обстоятельства

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной России в Кубке Федерации.

«Анастасия ушла с поста капитана сборной России по собственному желанию. Причиной, скорее всего, стали семейные обстоятельства. Уход Анастасии не стал для меня неожиданностью, потому что последние три-четыре года мы рассматривали как формирование молодых спортсменов и не гнались за результатами. Единственное, что могло повлиять, это много личных поражений. Кандидат на пост капитана сборной будет рассматриваться 2 апреля. Завтра посмотрим, кто имеет желание, и из этого будем исходить. Если желания не будет, то будем назначать», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.