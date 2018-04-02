Лапко сыграет с Бузэрнеску в первом круге турнира в Чарльстоне

Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан

Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.