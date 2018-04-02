Лапко сыграет с Бузэрнеску в первом круге турнира в Чарльстоне

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Чарльстоне. В частности, представительница Беларуси Вера Лапко (Q) сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (15).
Чарльстон. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Полона Херцог (Словения) — Марина Заневская (Бельгия, Q).
Фанни Столлар (Венгрия, Q) — Франческа ди Лоренцо (США, Q).
Вера Лапко (Беларусь, Q) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 15).
Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q) — Камила Джорджи (Италия).
Ирина Бегу (Румыния, 13) — Георгина Гарсия Перес (Испания, Q).
Клэр Лю (США, Q) — Магда Линетт (Польша).
Юханна Ларссон (Швеция) — Кэролайн Доулхайд (США, Q).
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