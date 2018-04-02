Иснер — первый с 1991 года игрок не из топ-10, выигравший турнир в Майами

Джон Иснер, обыгравший немца Александра Зверева в финале турнира в Майами со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, стал первым с 2010 года представителем США, завоевавшим титул на этих соревнованиях. Восемь лет назад в Майами победил Энди Роддик.

Кроме того, Джон стал первым с 1991 года игроком не из топ-10, выигравшим титул в Майами. 27 лет назад здесь первенствовал его соотечественник Джим Курье, на тот момент занимавший 18-ю строчку в рейтинге. Иснер до старта турнира располагался на 17-й позиции, а 2 апреля поднялся на 9-ю строчку и стал первой ракеткой США.

Впервые с 2003 года «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе (чемпион — аргентинец Хуан-Мартин дель Потро) и Майами выиграли не европейцы. 15 лет назад титулы на этих соревнованиях завоевали австралиец Ллейтон Хьюитт и американец Андре Агасси.