Андреев стал новым капитаном женской сборной России по теннису

34-летний бывший теннисист Игорь Андреев стал новым капитаном сборной России по теннису. На этом посту он сменил Анастасию Мыскину, объявившую о своём уходе 1 апреля.

«Мы всегда выступаем за то, чтобы наши бывшие теннисисты продолжали работать в системе, приносили пользу теннису. Андреев уже имеет определённый опыт, и мы давно хотели, чтобы в работу с женской сборной включился мужчина. Помогать Андрееву будет Антон Зайцев», — цитирует ТАСС президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Мыскина была капитаном сборной с 2014 года. За это время россиянки один раз дошли до финала Кубка Федерации. В 2015 году российская сборная уступила Чехии со счётом 2:3.

Андреев завершил карьеру в 2013 году. Россиянин выиграл три турнира ATP. В конце 2008 года он поднялся на 18-ю строчку в рейтинге ATP, достигнув лучшего результата в своей карьере.