Удары Осаки, Халеп, Возняцки претендуют на звание лучшего по итогам марта

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар марта 2018 года». На эту награду претендуют представительница Германии Анжелика Кербер, американка Кэролайн Доулхайд, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки.

Оценить претендентов и проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование по этой номинации завершится 5 апреля. Победительница будет объявлена 6 апреля. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.