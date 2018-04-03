Удары Осаки, Халеп, Возняцки претендуют на звание лучшего по итогам марта

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар марта 2018 года». На эту награду претендуют представительница Германии Анжелика Кербер, американка Кэролайн Доулхайд, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки.
Оценить претендентов и проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.
Голосование по этой номинации завершится 5 апреля. Победительница будет объявлена 6 апреля. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.
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