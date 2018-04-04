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Первая сеяная в Чарльстоне, Гарсия, победила Лепченко в своём стартовом матче

Первая сеяная в Чарльстоне, Гарсия, победила Лепченко в своём стартовом матче
Теннис / WTA

Француженка Каролин Гарсия (1) успешно стартовала на турнире категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв американку Варвару Лепченко в двух партиях — 6:2, 6:3.

Поединок продлился 1 час 15 минут. Гарсия выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Лепченко 1 подача навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В третьем круге Гарсия сыграет либо со своей соотечественницей Ализе Корне (14), либо со словенкой Полоной Херцог.

Также свои матчи выиграли немкаТатьяна Мария, неожиданно разгромившая американку Лорен Дэвис (6:3, 6:0), и чешка Кристина Плишкова, преуспевшая в дерби с Катержиной Синяковой (6:4, 6:1).

Чарльстон 2018. 2-й круг
03 апреля 2018 года, вторник. 22:05 МСК
Каролин
Гарсия
Варвара
Лепченко
6:2 6:3
Чарльстон 2018. 1-й круг
03 апреля 2018 года, вторник. 20:00 МСК
Лорен
Дэвис
Татьяна
Мария
3:6 0:6
Чарльстон 2018. 1-й круг
03 апреля 2018 года, вторник. 22:30 МСК
Катержина
Синякова
Кристина
Плишкова
4:6 1:6
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