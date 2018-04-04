Первая сеяная в Чарльстоне, Гарсия, победила Лепченко в своём стартовом матче

Француженка Каролин Гарсия (1) успешно стартовала на турнире категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв американку Варвару Лепченко в двух партиях — 6:2, 6:3.



Поединок продлился 1 час 15 минут. Гарсия выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Лепченко 1 подача навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



В третьем круге Гарсия сыграет либо со своей соотечественницей Ализе Корне (14), либо со словенкой Полоной Херцог.



Также свои матчи выиграли немкаТатьяна Мария, неожиданно разгромившая американку Лорен Дэвис (6:3, 6:0), и чешка Кристина Плишкова, преуспевшая в дерби с Катержиной Синяковой (6:4, 6:1).

Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.