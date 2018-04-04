Барти: чувствую, что сейчас в моей игре не так уж много недостатков

Австралийка Эшли Барти оценила свою нынешнюю форму после победы над американкой Софьей Кенин в первом круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:3, 6:2.

«В прошлом году мы проделали большую работу, чтобы заложить основу моей физической формы, и старались развивать стабильность в моей игре.

Чувствую, что сейчас в моей игре не так уж много недостатков. Однако я всё равно хочу становиться сильнее. Хотелось бы демонстрировать идеальный теннис, но так будет не всегда", — приводит слова Барти официальный сайт тура.