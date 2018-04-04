Суд отклонил иск бывшего линейного арбитра US Open, обвинявшейся в убийстве мужа

Суд Лос-Анджелеса отклонил иск бывшего линейного арбитра Лоис Энн Гудман против работника медицинской службы, который классифицировал смерть её супруга как убийство.

Гудман была арестована 22 августа 2012 года по подозрению в совершении убийства своего 80-летнего супруга. Мужчину нашли мёртвым 17 апреля в доме четы в Лос-Анджелесе. Первоначально полиция полагала, что пенсионер упал с лестницы и умер в результате полученных травм. Однако позже появилась версия, что его убила жена, которая предположительно нанесла несколько ударов по голове кофейной чашкой. Гудман арестовали в Нью-Йорке во время подготовки к US Open. В декабре 2012 года с неё были сняты все обвинения.

В своём иске 76-летняя Гудман требовала компенсации в размере $ 10 млн, однако суд постановил, что её гражданские права нарушены не были, а данные в свидетельстве о смерти не были сфальсифицированы, сообщает AP.