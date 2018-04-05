Эррани вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, Конта выбыла

Итальянка Сара Эррани вышла в третий круг на турнире в Чарльстоне (США), в трёх сетах обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску (15) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 29 минут. За это время Эррани реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов, а её соперница — 6 из 7.

В другом матче второго круга британка Йоханна Конта (6) проиграла венгерке Фанни Столлар в двух сетах со счётом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Конта реализовала 2 брейк-пойнта из 3, а её противница — 4 брейк-пойнта из 7.