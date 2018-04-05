Столлар — о победе над Контой: я не хочу на этом останавливаться

Венгерка Фанни Столлар прокомментировала свою победу над британкой Йоханной Контой во втором круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:3, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с голландкой Кики Бертенс.

«Думаю, я оказывала давление на соперницу и играла достаточно агрессивно. Я вынуждала её отходить за заднюю линию, и это мне помогло. Даже не знаю, почему мне удаётся так хорошо играть в Чарльстоне. Мне просто нравится здесь. Я стараюсь играть в свой теннис на каждом турнире, но здесь получается особенно здорово. Надеюсь выступать так же хорошо и на других соревнованиях.

В матче с Бертенс я вновь буду стараться играть в свой теннис и действовать агрессивно. Ощущения от победы очень приятные, но турнир ещё не закончен. Я не хочу на этом останавливаться", — цитирует Столлар официальный сайт тура.