Эррани: излишнее давление мешает новому поколению итальянских теннисисток

Сара Эррани поделилась мнением о непростом процессе смены поколений в итальянском теннисе.



«Молодым итальянским теннисисткам тяжело сделать то, что делали в своё время представительницы нашего поколения. Впрочем, я считаю, что спортсменам не стоит об этом думать. Им нужно тренироваться и совершенствоваться. Итальянкам не так просто добиться успеха, поскольку на них оказывается большое давление. Я думаю, что у нас в стране есть пять-шесть теннисисток, способных построить хорошую карьеру, и речь не идёт о попадании в топ-10 рейтинга WTA», — приводит слова Эррани Tennis World USA.



Эррани пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне, где её ждет встреча с американкой Бернардой Перой.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.