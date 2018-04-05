Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / WTA /

Эррани не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в США, уступив Пере

Эррани не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в США, уступив Пере
Теннис / WTA

Итальянская теннисистка Сара Эррани (WC) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). В третьем круге опытная спортсменка уступила американке Бернарде Пере со счётом 3:6, 6:2, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Пера выполнила 4 подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок и 7 раз взяла чужую подачу. На счету Эррани 9 двойных ошибок и 9 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без подач навылет.

В следующем раунде турнира Пера встретится с победительницей матча Камила Джорджи (Италия) — Мэдисон Кис (США, 7).

Чарльстон 2018. 3-й круг
05 апреля 2018 года, четверг. 19:30 МСК
Бернарда
Пера
Сара
Эррани
6:3 2:6 6:4
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент