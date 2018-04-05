Эррани не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в США, уступив Пере

Итальянская теннисистка Сара Эррани (WC) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). В третьем круге опытная спортсменка уступила американке Бернарде Пере со счётом 3:6, 6:2, 4:6.



Матч продолжался 2 часа 27 минут. Пера выполнила 4 подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок и 7 раз взяла чужую подачу. На счету Эррани 9 двойных ошибок и 9 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без подач навылет.



В следующем раунде турнира Пера встретится с победительницей матча Камила Джорджи (Италия) — Мэдисон Кис (США, 7).

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.