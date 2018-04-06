Блинкова проиграла Томлянович во втором круге турнира в Монтеррее

Россиянка Анна Блинкова во втором круге турнира в Монтеррее уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович (8) со счётом 2:6, 7:5, 2:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты. Российская теннисистка исполнила 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и проиграла 7 геймов на своей подаче. Айла 3 раза подала навылет при 4 двойных.

В четвертьфинале Томлянович (8) сыграет с победителем пары Мугуруса — Риске.